Juventus, Spalletti motiva il gruppo: video e ritiro per conquistare il quarto posto
La Juventus si prepara alla sfida di Lecce. Il pareggio contro il Verona ha lasciato molto amaro in bocca ma soprattutto ha permesso alla Roma di avvicinarsi al quarto posto e di tornare nella corsa alla Champions League. Saranno tre partite molto importanti quelle che aspettano i bianconeri a partire da quella del Via del Mare in programma sabato sera. Lo sa bene Luciano Spalletti che vuole tenere, come giusto che sia, i suoi ragazzi sulla corda per cercare di trarre il massimo dalle ultime partite di questa stagione.
Per questo motivo che l'allenatore ha scelto di adottare una strategia per motivare il gruppo. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il mister toscano farà vedere al gruppo dei video delle partite migliori di quest'anno con l'obiettivo di far uscire dalla squadra la parte più bella, come accaduto in diverse occasione sotto la sua gestione, per poter affrontare questo rush finale con il piglio giusto.
E inoltre ci sarà la partenza anticipata verso la Puglia in ritiro. Alla vigilia della sfida, quindi venerdì, la squadra volerà in Salento dove passerà in ritiro il giorno prima della gara.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.