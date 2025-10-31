Juventus, Spalletti sul contratto: "Nessuna difficoltà, non ho bisogno di assicurazioni sul futuro"

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dall’Allianz Stadium, analizzando anche cosa chiederà alla squadra nelle prossime settimane: "L'analisi di Dusan di qualche giorno fa credo sia corretta, i calciatori si rendono conto di quello che danno e di ciò che restituiscono ad una società che crede in loro. La battuta con Perin? Era solo una battuta... gli allenatori dipendono dai calciatori, uno si può impegnare quanto vuole poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza. Saranno le cose fatte in pratica sul campo che determineranno il mio futuro. Io fortunatamente non sono uno che ha bisogno di essere assicurato nel proprio futuro, per quello che mi ha dato il calcio.

Ritengo corretto che si valuti volta per volta, andiamo a fare questa esperienza insieme e la trovo una situazione semplice e chiara. Iniziamo a lavorare cercando di collaborare con tutto lo staff del mondo Juventus, persone di assoluto valore che io conosco quasi tutte. Nessuna difficoltà ad accettare un contratto di questo genere, anzi quello che è successo precedentemente io fossi stato nella Juventus avrei fatto così".

Segui la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus, su TUTTOmercatoWEB.com!