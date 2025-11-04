Juventus-Sporting CP, le formazioni ufficiali: rientra Yildiz, c'è Thuram. Davanti Vlahovic
Alle ore 21:00 scende in campo la Juventus, che ospita lo Sporting Clube de Portugal per la partita valevole per la 4^ giornata di Fase Campionato di Champions League. Una gara che segna anche il debutto sul palcoscenico internazionale da allenatore dei bianconeri del neo-arrivato Spalletti, dopo l'esordio vincente di Cremona in A.
Nonostante i timori nel corso dell'avvicinamento, Spalletti ha a disposizione Thuram e lo inserisce negli undici di partenza, per quello che dovrebbe essere un 3-4-2-1 che di fatto prosegue sulla scia tattica di Tudor. Ancora adattato nei tre centrali Koopmeiners, si rivede Yildiz dopo aver saltato la trasferta di Cremona per recuperare al meglio la forma fisica. Con lui c'è Conceicao alle spalle dell'unica punta Vlahovic. Borges schiera invece il suo Sporting con un frizzante 4-2-3-1 che davanti fa affidamento sul greco Ioannidis.
Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Sporting.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi.
Allenatore: Luciano Spalletti.
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis.
A disposizione: Virginia, Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Alisson Santos, Ribeiro, Bruno Ramos, Blopa, Quaresma, Mangas, Suarez.
Allenatore: Rui Borges.