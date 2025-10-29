Juventus subito in vantaggio sull'Udinese: Vlahovic si conquista e segna il rigore dell'1-0
Juventus subito in vantaggio contro l'Udinese con Dusan Vlahovic, al minuto 5. Il centravanti serbo segna su calcio di rigore il gol dell'1-0, per un fallo da lui stesso subito.
L'azione nasce da Openda che mette un pallone in mezzo per Vlahovic su cui si avventa Goglichidze che però stende il centravanti. L'arbitro Di Bello fischia il penalty, il VAR conferma e Vlahovic segna il suo terzo gol in campionato.
