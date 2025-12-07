TMW Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate

Momenti di tensione nell’avvicinamento - nel senso fisico del termine - della Juventus alla partita con il Napoli di questa sera. Il pullman che portava la squadra bianconera allo stadio Maradona, infatti, è stato colpito da un lancio di pietre nel percorso verso l’impianto.

La sassaiola ha procurato danni alla vettura, compreso il danneggiamento di alcuni vetri. Non risultano feriti, ma ovviamente i giocatori della Juve e il relativo staff sono stati colpiti dall’accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

La Juventus, che aveva evitato di dormire a Napoli per evitare notti insonni, è poi riuscita comunque a raggiungere lo stadio Maradona, senza ulteriori sassate né difficoltà.

