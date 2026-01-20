Live TMW Juventus, Thuram: "Qua si gioca sempre per vincere"

15:45 - Khephren Thuram presenta Juventus-Benfica, gara valida per la sesta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Che partita vi aspettate?

"È una partita importante e alla Juventus giochi sempre per vincere. La partita di domani è molto importante per me".

Come è cambiato il tuo modo di giocare con Spalletti?

"Il mio modo di giocare è un po' cambiato. Poi il mister e lo staff mi stanno facendo capire che posso fare gol ed essere importante per la squadra".

In cosa ti ha cambiato la Juve?

"Mi ha cambiato tanto, perchè prima di arrivare alla Juve non pensavo realmente a quello che dovevo fare. Ora alla Juve ho capito che ogni singola cosa è importante per essere forte. Mi ha cambiato il modo di vivere per essere più forte".

Ora vi sentite più forti?

"Ci sentiamo più forti, però penso si sia visto durante le partite. Poi quando vinci di più ti senti ancora più forte".

Vi siete parlati dopo Cagliari?

"Ho visto dalla panchina che siamo una squadra forte che crea tante occasioni. Dopo la partita noi pensiamo sempre alla prossima".

Come stai vedendo la crescita di Miretti e Thuram?

"Sono due giocatori di talento. Fabio è uno che lavora tanto, ogni giorno, per migliorarsi e anche Adzic lavora bene. Io non ho dato nessun consiglio perchè conoscono la strada giusta per diventare più forti".

Il calcio di Spalletti è difficile?

"Mi piace il calcio del mister".

Il mister ti sta chiedendo di tirare da fuori?

"Non è veramente una cosa che mi chiede. Lui mi chiede di essere intelligente e anticipare le cose".

