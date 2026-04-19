Juventus, tocca a Kalulu? Osservato in Premier, pronto il rinnovo di 1-2 anni

La Juventus continua a portare avanti le trattative per i rinnovi di contratto di alcuni dei propri giocatori più importanti sui quali costruire le basi per il futuro. Dopo l’ufficializzazione di Manuel Locatelli, la società, secondo Tuttosport oggi in edicola, ha pianificato l’adeguamento per Pierre Kalulu.

Il difensore francese risulta il calciatore con il maggiore impiego stagionale, avendo totalizzato 2742 minuti sul terreno di gioco. Le statistiche riportano un contributo di 2 gol e 6 assist, prestazioni che hanno garantito la considerazione nella nazionale francese da parte di Didier Deschamps. A livello tattico, il giocatore ha dimostrato ancora una volta la sua duttilità da esterno, contribuendo ad entrambe le fasi, difensiva e offensiva.

L’attuale accordo economico prevede un ingaggio fermo a 2,5 milioni di euro, cifra stabilita al momento del riscatto dal Milan. L'obiettivo della dirigenza consiste nel prolungare la scadenza, attualmente fissata al 2029, di uno o due anni. Tale operazione allineerebbe lo stipendio di Kalulu a quello dei compagni di squadra, come Locatelli e Yildiz.

L’intervento della società mira inoltre a rispondere all’interesse di club esteri. Emissari del Manchester United avrebbero visionato il calciatore a Torino. Il rinnovo permetterebbe alla Juventus di tutelare il valore del cartellino di fronte a possibili offerte provenienti dalla Premier League.