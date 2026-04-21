TMW Radio L'osservatore Palma: "Benedetti, è duello Napoli-Como. Juve, intriga Esposito"

A parlare di tre rumor di mercato che riguardano le italiane è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma.

Emanuele Esposito (20-09-2009), mezzala/trequartista del Colonia. Nato in Italia ma cresciuto in Germania, è entrato nel settore giovanile del Colonia a sette anni ed ha subito impressionato per le sue buonissime qualità. Mezzala dinamica e tecnica, molto bravo nella gestione della palla e molto pericoloso negli inserimenti, sono infatti altissime le sue medie realizzative. In questa stagione tra Under 17 e Under 19 ha realizzato dodici gol in ventidue presenze. Ottimo anche nella battuta dei calci da fermo, può essere utilizzato anche trequartista, ruolo in cui dimostra grande fantasia. Seguito con grandissima attenzione dalla Juventus che da tempo è sulle tracce del ragazzo.

Somiglianza: Alex Scott (Bournemouth)

Valore di mercato: 2 milioni €

Gianluca Okon (24-01-2009), italio-australiano e mediano del Bruges Club Next. Figlio dell’ex centrocampista della Lazio Paul Okon, Gianluca è nato in Australia ma ha scelto di giocare con le nazionali azzurre sfruttando la cittadinanza italiana del padre e della madre. Centrocampista difensivo, molto dotato fisicamente, bravo nel recuperare il pallone e nel far ripartire l’azione. Da piccolissimo è entrato nel settore giovanile del Bruges e nel luglio del 2025 è stato promosso nella seconda squadra (Il Club Next) dove è diventato uno dei migliori protagonisti dimostrando anche buona qualità in zona gol. Seguito da diversi club di Premier League, in Italia è monitorato dalla Lazio.

Somiglianza: Morten Hjulmand (Sporting)

Valore di mercato: 1,5 milioni €

Luis Benedetti (07-06-2006), difensore centrale del Palmeiras. Gigantesco difensore centrale dotato di grande abilità in marcatura, aggressività e dalla tecnica di base di altissimo livello. Dominante nel gioco aereo e puntuale nelle marcature preventive. Cresciuto nel piccolo club Ferroviaria, è arrivato al Palmeiras nel gennaio 2022 ed è stato inserito nella formazione Under 20 dove ha ottenuto subito grandissimi risultati risultando spesso uno dei migliori in campo. Da gennaio 2025 ha iniziato a frequentare la prima squadra acquisendo esperienza e migliorando costantemente. Nazionale brasiliano Under 20, molto ambito sul mercato, su di lui Napoli e Como.

Somiglianza: Tiago Gabriel (Lecce)

Valore di mercato: 6 milioni €