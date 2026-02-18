Olympiacos-Leverkusen, le formazioni ufficiali: sfida fra Taremi e Schick. Pirola titolare

La sfida di questa sera fra Olympiacos e Bayer Leverkusen metterà di fronte alcune vecchie conoscenze del nostro campionato: nelle fila greche infatti scenderanno in campo dall'inizio sia il difensore centrale Pirola, al fianco di Retsos davanti a Tzolakis, e l'attaccante iraniano Taremi che giocherà alle spalle di El Kaabi al fianco degli esterno Gelson Martins e Podence. Nelle fila tedesche invece l'attacco sarà guidato da Schick supportato da Poku e Maza. Queste le formazioni ufficiali:

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Taremi, Podence; El Kaabi. A disposizione: Paschalakis, Botis, Biancone, Kalogeropoulos, Diogo Nascimento, Dani Garcia, Scipioni, Andre Luiz, Clayton, Costinha, Chiquinho, Onyemaechi. Allenatore Mendilibar

Bayer Leverkusen (3-4-3): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Schick, Poku. A disposizione: Omlin, Lomb, Badé, Fernandez, Hofmann, Tillman, Terrier, Arthur, Oermann, Tape, Kofane, Culbreath. Allenatore Hjulmand