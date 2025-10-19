Juventus, Tudor: "Difesa a 4? Scelta giusta, la partita è finita dopo il loro raddoppio"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 contro il Como: "Non so che partita avete visto, non siamo stati dietro nella nostra area. E' stata una partita difficile contro una squadra organizzata bene, abbiamo preso questo gol su calcio piazzato, ma abbiamo fatto cose interessanti come loro nel primo tempo. Nel secondo è stata un po' spezzettata anche per il loro comportamento, dopo il 2-0 la partita è finita".

Come mai il passaggio alla difesa a 4?

"Non so chi gioca con due attaccanti e con due ali. Penso solo noi. Si crede che questa cosa sia la migliore per la squadra, penso sia stata una scelta giusta al di là del risultato. Siamo arrivati vicini all'area ma è mancato l'ultimo passaggio o l'ultimo tiro".

Poco tempo per Vlahovic?

"Era giusto provare alla fine con due attaccanti, ma contro il Como che gioca bene bisogna correre. Non è facile coprire, abbiamo preso quel contropiede e sul 2-0 la partita è finita, non c'era più nulla da fare".

Preoccupato della situazione?

"A me preoccupa sempre tutto, la vita dell'allenatore è questa: si pensa sempre a cosa fare meglio. Ne discuteremo sicuramente in spogliatoio".