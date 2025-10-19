Spezia, Pagliuca sempre più vicino: l'Empoli dà il via libera al tecnico

Nella accelerata nella ricerca di un nuovo allenatore da parte dello Spezia. Il club ligure, che si trova all'ultimo posto in Serie B e non ha ancora ottenuto una vittoria nelle prime otto giornate di campionato, ha individuato in Guido Pagliuca l'uomo giusto per invertire il trend negativo andando a sostituire Luca D'Angelo.

A questo proposito, stando a quanto riportato da SkySport, è arrivata una svolta importante: l'Empoli avrebbe dato il proprio via libera per liberare il tecnico toscano esonerato una settimana fa, per approdare sulla panchina dei bianconeri.

Decisivi in merito i contatti avvenuti in queste ore fra le dirigenze dei due club.