Orsolini, sono 70 in A con il Bologna: sempre più vicino alla top-10 del club
Che parta titolare o dalla panchina, Riccardo Orsolini ci tiene a mettere il suo marchio nelle partite del Bologna. Subentrato nella ripresa nella sfida contro il Cagliari, l'esterno italiano ha chiuso il match con un gran tiro da fuori area portandosi a 5 reti stagionali (attuale capocannoniere in Serie A).
Una rete che lo fa guardare ancora più in là, nella storia del club felsineo. Nella classifica di tutti i tempi dei migliori marcatori del Bologna nel campionato italiano, Orso si porta alla cifra tonda di 70 gol, a sole 5 reti dall'ultimo posto della top-ten, occupata attualmente da Gino Cappello (a 75 reti).
Migliori cannonieri in tutte le competizioni: al primo posto Angelo Schiavo con 252 reti, poi Carlo Reguzzoni a 159 ed Ezio Pascutti con 144 gol. Orsolini qui è 13esimo conc 79 gol, alle spalle di Gino Cappello che è a 80, poi beppe Signori poco più sopra a 84 gol
I migliori cannonieri del Bologna in Serie A
1. Carlo Reguzzoni 141 gol
2. Ezio Pascutti 130 gol
3. Angelo Schiavo 109 gol
4. Gino Pivatelli 104 gol
5. Giuseppe Savoldi 96 gol
6. Bruno Maini 87 gol
7. Cesarino Cervellati 86 gol
8. Harald Nielsen 81 gol
9. Ettore Puricelli 80 gol
10. Gino Cappello 75 gol
11. Riccardo Orsolini 70 gol
12. Giuseppe Signori 67 gol