Napoli, Mainoo resta nel mirino per gennaio. Ma il Man United per ora chiude la porta

Il Napoli continua a monitorare con grande interesse la situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. L’interesse del club azzurro non è recente: già nell’ultima settimana di agosto, quando il giocatore aveva espresso il desiderio di essere ceduto in prestito per trovare maggiore continuità, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva provato a inserirsi nella trattativa, ma lo United ha immediatamente chiuso la porta, dichiarando incedibile il talento inglese, anche solo a titolo temporaneo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli continuerà comunque a tenere d’occhio Mainoo, soprattutto in vista della sessione di mercato di gennaio, quando la squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa. Lo scenario, però, resta complesso: lo United non sembra disposto a privarsi del giocatore, così come dell’attaccante Joshua Zirkzee, anch’egli in cerca di maggiore minutaggio.

Entrambi i giocatori, pur trovando poco spazio con Ruben Amorim, mantengono un atteggiamento professionale e non hanno chiesto la cessione, anche se la prospettiva di arrivare al Mondiale 2026 spinge entrambi a desiderare più campo. Per ora il Napoli può solo osservare e sperare in un’apertura dello United nei prossimi mesi. Mainoo resta un obiettivo affascinante, ma complicato.