Live TMW Juventus, Tudor: "Come si difende sui piazzati? Magari ci mettiamo a uomo ora..."

14.51 - La Juventus casca male al Sinigaglia e contro il Como, prendendo due gol e lasciandosi agganciare in classifica al quinto posto. A breve il commento di Igor Tudor, allenatore bianconero, in conferenza stampa.

15.26 - Inizia la conferenza stampa.

Deluso oggi?

"Deluso dal risultato, dalla prestazione no. Como squadra organizzata, purtroppo abbiamo preso un gol che non si può prendere da un calcio piazzato, ci sono mancati gli ultimi 16 metri. Avevo la sensazione della pericolosità ma mancava l'ultima cosa. Siamo arrivati là ma di tiri concreti ne abbiamo fatti pochi. Secondo tempo spezzato, tanti interventi. Poi abbiamo preso un contropiede...".

4-4-2 con Conceicao e Yildiz. Dal 75' invece...

"Non so chi giochi con due attaccanti e due ali così nel secondo tempo, però era giusto provare negli ultimi 20 minuti. Tu devi pedalare con due attaccanti. Abbiamo preso un contropiede purtroppo. Ma era giusto provare".

Cambierà qualcosa la prossima volta?

"Io devo scegliere gli 11 migliori e farlo affinché rendano al meglio. Le scelte sono state queste oggi. Tante cose con la palla mi sono piaciute, ma bisogna metterla dentro. Se non succede, è un problema. Il mio compito è provare a migliorare tutto".

Fabregas è tornato su un discorso fatto da lei ieri e ha detto che non capisce come funziona qui.

"Fabregas può dire quello che vuole. Sono cose sue".

C'è qualcosa che non si aspettava dal gioco di Fabregas? C'è qualcosa che invidia al Como?

"Ha fatto gol su calcio piazzato. E a me piace la mia squadra".

Preoccupato per una serie di risultati negativi?

"L'allenatore è sempre preoccupato, prima anche da giocatore e in 30 anni si sentono le partite e le settimane decisive. Però mi interessa poco".

Cosa si può fare per evitare i gol su calcio piazzato?

"Magari ci mettiamo a uomo, così ci responsabilizziamo. Generalmente bisogna avere carattere e responsabilità, manca esperienza a livello d'età. Ora vediamo, parliamo anche con i giocatori".

15.33 - Finisce la conferenza stampa.