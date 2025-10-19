La frecciata di Fabregas: "Lui ieri mi ha chiamato 'allenatore del Como', per me è mister Tudor"

Frecciata di Cesc Fabregas a Igor Tudor nel post-partita di Como-Juventus 2-0. Il tecnico spagnolo, intervenuto in conferenza stampa dopo aver battuto i bianconeri, ha dichiarato di non aver gradito il fatto di non essere mai stato nominato dal croato nella conferenza pre-partita, riconoscendo al contempo il valore di questa vittoria per i suoi lariani. Queste le dichiarazioni in merito di Fabregas:

"Lo chiamo mister Tudor, con rispetto, perché lui ieri mi ha chiamato sempre 'l'allenatore del Como' (Fabregas non è mai stato nominato personalmente da Tudor ieri in conferenza, ndr). Tudor, che è un grande allenatore e allena la Juve, un club immenso e pieno di storia, che ha giocatori immensi, ha detto che siamo un esempio. Ha detto anche che io prendo tutti i giocatori, magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia.... Detto questo, per noi quello di oggi era un grandissimo test. Dobbiamo continuare il nostro percorso, ma soprattutto mantenere la nostra filosofia e identità. Mi piace che siamo un esempio per Tudor".

Rileggi qui tutte le parole di Fabregas