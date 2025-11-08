Serie B, Frosinone-Modena: scontro al vertice allo "Stirpe". Miglior attacco contro difesa più ermetica

C’è grande attesa per lo scontro al vertice delle 12^ giornata di serie BKT in programma questo pomeriggio ore 15 al “Benito Stirpe” tra Frosinone e Modena . La sfida a tinte unicamente gialloblù vede da una parte la capolista con la difesa meno battuta e il secondo miglior attacco dietro proprio quello dei ciociari, i quali sono la terza retroguardia migliore del campionato avendo subito solo tre gol in più degli emiliani e del Monza. I numeri delle due compagini sono simili: i padroni di casa hanno ottenuto sei vittorie (solo una in meno) della capolista che ne ha ottenute 7, entrambe hanno tre pareggi al proprio attivo. Per il Frosinone sono due le sconfitte, quella interna di Monza e a Venezia mentre il Modena è stato battuto soltanto a Reggio Emilia. In definitiva sono molti i temi della gara diretta da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Gli assistenti saranno Cristian Rossi di La Spezia e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il quarto ufficiale Rosario Luongo di Napoli, al Var Niccolò Baroni di Firenze Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

Come arriva il Frosinone- Massimiliano Alvini potrebbe virare verso il 3-4-2-1, questa mattina verranno testate le condizioni di Jacopo Gelli. Se come sembra non partirà dal 1’ minuto il tecnico toscano abbandonerà il classico 4-2-3-1 viste le assenze per squalifica di Antony Oyono per squalifica, Biraschi, Monterisi con Marchizza a mezzo servizio. Se fosse confermata questa ipotesi Calvani verrà affiancato nella linea a tre da Cittadini e Bracaglia a protezione della porta di Palmosani. Jeremy Oyono e Masciangelo sulle fasce con Calò e Koutsoupias a completare la linea nevralgica del campo. Ghedjemis e Kone a supporto di Raimondo in vantaggio su Zilli.

Come arriva il Modena- Sull’altra sponda Andrea Sottil si dovrà privare ancora di Gerli, il suo posto in “cabina di regia” verrà preso da Magnino, il quale verrà coadiuvato dalle mezzali Sersanti e Santoro. Come sempre gli esterni saranno Zanimacchia e Zampano con il compito di spingere ma anche di dare aiuto alla difesa composta da Tonoli, Adorni e Nieling. In attacco c’è ballottaggio aperto per il partner offensivo di bomber Gliozzi. Di Mariano si gioca un posto con Defrel, ma attenzione anche Pedro Mendes.