Serie B, Reggiana-Virtus Entella: i granata per i playoff, i liguri per allontanarsi dai play out
In questo sabato pomeriggio di Serie BKT la Reggiana di Davide Dionigi ospita al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Virtus Entella di Andrea Chiappella per la dodicesima giornata di campionato.
COME ARRIVA LA REGGIANA
La Reggiana di Dionigi arriva alla sfida di questo pomeriggio contro liguri in uno stato di forma tutto sommato positivo. Nelle ultime 5 di campionato, infatti, i granata hanno conquistato 9 dei 15 punti disponibili, agguantando all'ottavo posto in classifica il Catanzaro. Dando una rapida occhiata alla classifica, con con 9 squadre racchiuse in 3 punti, una vittoria potrebbe avere un peso specifico importante nel proseguo della stagione della Reggiana.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA
Mentre la Reggina ha conquistato 9 punti sui 15 disponibili nelle ultime 5, la Virtus Entella è riuscita a portarsene a casa 7, bottino niente male per una neo promossa. La formazione ligure, comunque, sente il fiato sul collo delle inseguitrici, Sudtirol in particolare, perché in un campionato combattuto come questo basta veramente poco, una sconfitta, per ritrovarsi risucchiato in zona play-out. Qualora dovesse riuscire ad espugnare il Mapei Stadium, però, la Virtus si ritroverebbe catapultata in tutt'altra zona di classifica scavalcando proprio la Reggiana.
