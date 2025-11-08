E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"

“Siamo e saremo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e passione per il club”, ha commentato John Elkann poco prima dell’inizio dell’assemblea

Dall'assemblea degli azionisti della Juventus escono messaggi chiari.

Se Tether pensava di ottenere soddisfazione alle sue richieste, non aveva fatto i conti con la costante volontà di Elkann di continuare il suo impegno nei confronti della tradizione di famiglia..

Non può nemmeno intraprendere una scalata, dal momento che al massimo, rastrellando le varie azioni, potrebbe raggiungere il 35%. L'unica posibilità per Ardoino di essere il nuovo proprietaro della Juve sarebbe un'apertura alla vendita del'azionista di maggioiramza che anche oggi non c'è stata.

Giornata bollente allo Stadium con i piccoli azionisti che hanno attaccato rimproverando di tutto. Dagli infortuni che non rientrano in tempo, alle campagne acquisti deficitarie, fino ai 3 allenatori a libro paga. Ferrero e soci ci hanno messo la faccia, rispondendo punto per punto, ma non tutti sono usciti soddisfatti dalla sala. La Juventus saluta Scanavino, il governo tecncio. Accoglierà a breve Comolli come amministratore delegato e a breve Ottolini come direttore sportivo.

Exor-Juve, Elkann smentisce le voci di cessione

Poco prima dell’assemblea dei soci, il Ceo della holding che possiede la maggioranza della Juventus ha ribadito l’impegno della famiglia nella società

ELKANN: “PIENAMENTE IMPEGNATI NELLA JUVE”

John Elkann ha parlato alla Reuters poco prima dell’inizio dell’assemblea dei soci, che si è aperta oggi – 7 novembre – presso l’Allianz Stadium. “Rimaniamo pienamente impegnati con la Juventus e siamo orgogliosi di essere il suo azionista di controllo da oltre un secolo”, ha detto Elkann facendo riferimento allo storico legame tra la famiglia Agnelli e la squadra bianconera. L’assemblea è chiamata a votare il bilancio, che si è chiuso al 30 giugno 2025 con una perdita di 58 milioni di euro.

L’ASCESA DI TETHER

“Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo management team, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria”, ha aggiunto Elkann. Exor detiene la maggioranza del club, ma nei mesi scorsi Tether è salita all’11,5% dell’azionariato. Tra le società leader al mondo nel settore delle criptovalute, Tether ha sede a El Salvador ed è guidata dal Ceo Paolo Ardoino, piemontese e grande tifoso della Juventus. Ardoino non ha fatto mistero della volontà di aumentare il peso di Tether nella Juventus e ha proposto due candidati per il nuovo cda.

Infine niente cause come il Real Madrid ma procedure per uscire dalla Superlega: anche questo non è piaciuto ai più. il presidente che non è,al momento, in disussione, ci ha tenuto a precisare che il patteggiamento non è ammisione di colpa ma, la rinuncia a difendersi.

Ma perchè non ci difendiamo mai come fanno tutti gli altri?

Claudio Zuliani