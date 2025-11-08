Serie B, Venezia-Sampdoria: c'è voglia di cambiare il passo per entrambe

Scenderanno in campo alle 19:30 Venezia e Sampdoria per la dodicesima giornata di campionato di Serie B. Le due formazioni dovranno reagire al momento sicuramente non positivo: i padroni di casa sembrano avere due volti in stagione, con le prestazioni lontane dal Penzo che lasciano l'amaro in bocca ai lagunari, fermati nell'ultima sfida sul campo del Catanzaro. Non sorride neanche la squadra blucerchiata, fermata davanti al pubblico amico dal Mantova, con conseguente scivolamento all'ultimo posto in graduatoria per la squadra di Gregucci e Foti. Dirigerà l'incontro il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Bari.

Come arriva il Venezia

La squadra di Stroppa si presenterà davanti al pubblico amico per riscattare la sconfitta di Catanzaro con Stankovic tra i pali e una difesa a tre che vedrà Schingtienne completare il trio arretrato con Svoboda e Sverko. Sugli esterni chance per Bjarkason e Hainut, mentre Doumbia sarà confermato in mediana con Perez. Busio cercherà di frapporsi tra centrocampo e attacco, dove Yeboah è favorito per fare coppia con Adorante.

Come arriva la Sampdoria

Gregucci cercherà la svolta dopo lo stop interno contro il Mantova subito nel finale di gara. Ghidotti tra i pali, con Riccio, Ferrari e Hadzikadunic in difesa. Depaoli e Ioannou si occuperanno delle fasce mentre, con Ferri al centro del campo, ci saranno Henderson e Benedetti. Coda confermato in attacco mentre sembra favorito Cherubini per completare il tandem offensivo.