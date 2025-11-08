Oggi Juve-Toro, La Repubblica (ed. Torino): "Vlahovic vs Simeone, duello di punte al derby"
Tempo di derby a Torino. Quest'oggi alle ore 18 all'Allianz Stadium, la Juventus ospiterà il Toro di Marco Baroni in una partita che non solo vale la supremazia cittadina ma servirà ai bianconeri di proseguire nel percorso di crescita. I granata invece cercano un successo che manca da tantissimo tempo per approcciarsi alla pausa nel modo giusto. Questo il titolo dell'edizione torinese de La Repubblica: "Vlahovic contro Simeone, duello di punte al derby".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
