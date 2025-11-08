TMW Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro

Alvaro Morata finora non ha reso in maniera straordinaria con la maglia del Como. Zero gol in campionato, almeno finora, più un rigore sbagliato contro il Napoli - a causa della parata di Milinkovic-Savic - possono bastare per essere messo in discussione.

Così nelle ultime settimane il Como sta valutando di inserire un attaccante durante il mercato di gennaio. E il nome giusto è quello di Nicolò Tresoldi, centravanti di proprietà del Bruges. Valutazione alta, perché i nerazzurri hanno speso circa 7,5 milioni di euro, dunque la richiesta è fra i 15 e i 20. Piace molto al tecnico Cesc Fabregas e potrebbe essere una buona scelta anche per vestire azzurro nel corso dei prossimi mesi. "In Nazionale c’erano e ci sono attaccanti forti. La concorrenza è altissima. In caso di scelta definitiva? Visto che mia mamma è argentina ho pure la possibilità di giocare per l’Albiceleste, ma una decisione non l’ho presa. Per il Milan ho iniziato a giocare ed è il mio sogno più grande, però so che devo migliorare e raggiungere livelli alti per essere pronto. Il Brugge ha ottimi rapporto con il Milan? Sì, però sono concentrato e fiero di giocare qui. Il mio idolo è sempre stato Pippo Inzaghi".

Fabregas però ha difeso Alvaro Morata nel corso delle ultime settimane. "A me è piaciuto. Contro Atalanta e Juve ha fatto una grande partita, non conta solo tenere palla ma lui difende la palla, anche in area. Ha quella voglia. Per quello che vogliamo fare è molto adatto. Io sono molto contento, sta crescendo, in un nuovo posto e con nuovi compagni".