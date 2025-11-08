Serie B, Mantova-Padova: scontro diretto, vietato sbagliare l'approccio

Scenderanno in campo alle ore 15:00 Mantova e Padova, in campo per la dodicesima giornata di campionato di Serie B. Le due formazioni arrivano con un sorriso ritrovato e con un equilibrio totale alla vigilia della sfida: i padroni di casa, con l'acuto a Genova contro la Sampdoria, hanno ritrovato vittoria e sorriso e, lasciato l'ultimo posto in classifica, vogliono continuare a macinare punti. Attenzione però agli ospiti: la squadra biancoscudata, con il pari in rimonta contro il Sudtirol, ha raccolto il quarto risultato utile consecutivo: sono infatti 14 le lunghezze della squadra di Andreoletti, con un +6 sulla formazione di Possanzini.

Come arriva il Mantova

Possanzini confermerà quasi in massa l'undici che ha vinto lo scontro diretto a Genova contro la Sampdoria. In porta ci sarà Festa, difesa a quattro con Radaelli, Cella, Castellini e Maggioni, favorito su Bani per una maglia da titolare. In mediana conferme per Artioli e Paoletti mentre c'è più di qualche dubbio davanti. Sembrano certi del posto le due ali, Galuppini e Ruocco, in gol nell'ultima, mentre Trimboli e Mancuso sono in ballottaggio rispettivamente con Falletti e Mensah.

Come arriva il Padova

Mister Andreoletti cerca conferme e non modificherà lo scacchiere visto nelle ultime uscite. Fortin difenderà i pali, con la difesa a tre formata da Faedo, Sgarbi e Perrotta. Qualche dubbio a centrocampo con Ghiglione leggermente favorito su Favale per l'out di destra, mentre sulla sinistra ci sarà Capelli. In mediana Crisetig, affiancato da Varas e Fusi. Davanti, il tecnico fa i conti con l'assenza di Lasagna: in attacco, dunque, con Bonaiuto ci sarà Bortolussi.