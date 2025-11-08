Serie B, Sudtirol-Carrarese: fame di riscatto al Druso, chi si ferma ancora è perduto

La Serie B torna in campo oggi per la dodicesima giornata di campionato, l’ultima prima della terza sosta per gli impegni delle nazionali. Al Druso di Bolzano va in scena la sfida fra Sudtirol e Carrarese, a dirigerla sarà Niccolò Turrini. Calcio d’inizio alle ore 15.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - Recuperati Masiello, Veseli e Pecorino, niente da fare invece per Pietrelli, resta in dubbio la presenza di El Kaouakibi. Tre pareggi e altrettante sconfitte in sei partite per la formazione altoatesina, scivolata a ridosso della zona playout e chiamata al riscatto davanti al proprio pubblico. Castori dovrebbe puntare su Davi e Molina come esterni del 3-5-2, davanti si va verso la conferma del tandem formato da Odogwu e Merkaj.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Reduce dalle due battute d'arresto consecutive contro Cesena e Frosinone, la squadra di Calabro vuole tornare a muovere la classifica per evitare di essere risucchiata verso il basso. Il tecnico azzurro deve sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione: in difesa Oliana è in pole su Calabrese e Salamon per prendere il posto dello squalificato Illanes mentre sulla trequarti potrebbe esserci spazio per la coppia Finotto-Sekulov.