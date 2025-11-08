Bellanova, un "treno ad alta velocità" ritrovato a Marsiglia: ora serve continuità con l'Atalanta

Che la trasferta di Marsiglia sia considerata un punto di partenza per l'Atalanta è risaputo, ma non si tratta di una questione che riguarda soltanto il gruppo, bensì anche alcuni singoli dai quali aspettarsi di più è tanto legittimo quanto importante. Per portare l'Atalanta alla destinazione “3 punti” serve ovviamente prendere al volo un treno veloce che a Bergamo porta il nome di Raoul Bellanova: un convoglio ad alta velocità che in questa stagione ha avuto non pochi problemi durante il suo tragitto.

L’anno scorso Bellanova ha disputato un’ottima stagione tra galoppate, capacità di saltare l’uomo e l'essere un riferimento di una fascia che aveva alzato la sua qualità. Ovviamente le grandi prestazioni portano anche nuovi record: il numero 16 nerazzurro è infatti statisticamente il terzo miglior esterno destro atalantino per assist in una singola stagione (10) negli ultimi 25 anni, dietro soltanto a Zappacosta e Conti.

La parola d’ordine di questa stagione era una sola: continuità. Già, perché se da un lato i numeri esaltano l’esterno nerazzurro, dall’altro l’altalena di prestazioni non è passata inosservata, e in più l’arrivo di mister Juric poteva rappresentare un valore aggiunto visto il suo grande trascorso al Torino sotto la sua guida. Tuttavia, è sempre più facile fare bene che ripetersi, e in questa stagione si è visto un Bellanova non proprio al pieno del suo potenziale: grandi galoppate, sì, ma anche prestazioni altalenanti, con errori grossolani in fase d'impostazione che hanno spesso costretto Juric a non sfruttare appieno quella catena di destra che, con Raoul e CDK, aveva fatto la differenza l’anno scorso.

Poi contro il Marsiglia risorge l’Atalanta e di conseguenza anche lui, tornando quel giocatore tanto rapido quanto decisivo sulla destra: nel mezzo l’assist per il gol (poi annullato) di Lookman. Un punto di partenza per tornare a correre a pieno regime, considerando che le fasce laterali sono state l’arma in più di un’Atalanta che non vuole più arrivare in ritardo, e Bellanova è il treno su cui bisogna salire per tornare a viaggiare veloci verso le mete più ambite.