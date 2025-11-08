Allegri avverte di un pericolo enorme. Per questo ne recupera uno, ma il duo titolare non cambia

L'obiettivo micro è quello di essere primi per una notte, quello macro di entrare nei primi quattro posti. È con queste missioni, una più o meno consecutiva all'altra, che il Milan si presenterà questa sera al "Tardini" per sfidare il Parma, nel match valido per la undicesima giornata di Serie A. Con una vittoria, infatti, i rossoneri si troverebbero momentaneamente in testa alla classifica in solitaria, attendendo la sosta e il prossimo derby contro l'Inter con una certa dose di serenità e di entusiasmo.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, comunque, non vuole vedere cali di tensione, soprattutto perché il Milan ha già perso parecchi punti in classifica con le piccole: "Sappiamo che - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa - affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l'ultima, nonostante sia rimasta in 10. È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice, l'anno scorso il Milan ci ha perso. Noi quest'anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. Bisogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene. È da Udine che non vinciamo in trasferta.Dobbiamo giocare bene tecnicamente e sbagliare poco, contro la Roma nella prima mezz'ora abbiamo sbagliato molto".

La probabile formazione del Milan

Recuperato Christian Pulisic: potrà essere impiegato a gara in corso; niente da fare invece per Adrien Rabiot e Santi Gimenez a cui si dà appuntamento post sosta per il derby contro l'Inter. Sono due i ballottaggi nella testa di Allegri. Il primo è difensivo, davanti al portiere e capitano Maignan: oltre ai confermatissimi Gabbia-Pavlovic, dovrebbe esserci il rientro di Tomori, entrato a gara in corso con la Roma. Se però non dovesse essere ancora considerato al 100% della condizione, come contro i giallorossi è pronto De Winter. A centrocampo ai lati di Modric ci dovrebbe essere Fofana e anche Ricci, anche se quest'ultimo è insidiato da Loftus-Cheek le cui quotazioni sono in rialzo. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, davanti la coppia Nkunku-Leao.