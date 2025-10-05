Juventus, Tudor: "Yildiz dietro a due punte? Si può provare, anche a partita in corso"

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo lo 0-0 casalingo contro il Milan nel match valido per la 6^ giornata di Serie A.

La prestazione anche mentale della squadra l'ha convinta?

"Una partita come l'aspettavamo, difficile contro una squadra forte. Un punto lo prendiamo, volevamo vincere ma tutto sommato un pareggio è reale".

Yildiz oggi largo a sinistra: è stata una sua richiesta?

"Volevamo scambiare anche lui e Cambiaso, ma nel nostro calcio trovano anche le soluzioni da soli. Nel primo tempo abbiamo fatto cose interessanti, loro si trovano bene in un contesto organizzato".

Come mai l'ha tolto al 70'?

"L'ho visto stanco, come Chico e Johnny che hanno dato tutto. Togliendo lui, non volevo dare il segnale che volevamo stare dietro e ho messo due attaccanti. Alla fine abbiamo coperto anche meglio e creato qualcosa su cross, ma purtroppo non abbiamo fatto gol".

Ti piace lavorare con 2 attaccanti e Yildiz dietro?

"Ci penso, devo trovare qualcosa che va bene a loro e anche a me. Si può provare, anche a partita in corso quando si spacca. Mi piace allenare quello che provo e cambiare sistema. Va bene così".

Come sono i tempi di recupero di Bremer?

"Ha provato due allenamenti, ma ha avuto un po' di fastidio. Sappiamo che viene da un anno fuori, non potevamo farlo giocare perché sentiva dolori. Secondo me sarà ok dopo la sosta".

Come sta Tudor, arrivato a questa sosta?

"Io sto bene. Con 2 gol in più avremmo avuto 2 vittorie in più e sarebbe stato perfetto. Mi devo concentrare sul lavoro, stare vicini ai ragazzi e migliorarli. Abbiamo pregi e difetti, staremo sempre sul pezzo".