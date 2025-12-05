Mai una gioia per Hellas e Fiorentina, la Serie A resta un caso unico in Europa

Fiorentina e Hellas Verona rendono la Serie A un caso unico in giro per l’Europa. Viola e scaligeri, infatti, sono fermi a zero vittorie nel massimo campionato italiano, arrivato ormai a 13 giornate - quindi oltre un terzo della stagione -, e da questo punto vista il nostro resta l’unico torneo del Vecchio Continente.

Nei big five, l’unico altro caso è quello dei Wolverhampton Wanderers, che in Premier League sono ancora fermi a zero. In Portogallo, che non viene considerato nei top 5 (oltre a Italia e Inghilterra, come noto, vi rientrano invece Francia, Germania e Spagna) c’è anche l’AVS di Vila das Aves. Per il resto, sono sei le formazioni ancora a zero vittorie. Rispetto alle scorse puntate, hanno sorriso i belgi del Dender e gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme e del Maccabi Bnei Reineh. La A, a oggi, è l’unico campionato europeo con due squadre senza successi a questo punto della stagione.

Di seguito vi proponiamo il quadro completo, Paese per Paese.

INGHILTERRA

Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 11 sconfitte)

ITALIA

Fiorentina (0-6-7)

Verona (0-6-7)

PORTOGALLO

AFS (0-3-9)

CIPRO

Paralimni (0-1-11)

ARMENIA

Ararat (0-3-12)

MACEDONIA DEL NORD

Shkupi (0-1-14)

ANDORRA

Esperanca (0-2-6)

SAN MARINO

San Marino Academy U22 (0-2-9)