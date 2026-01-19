Juventus, tutto sul centravanti del post Vlahovic a due settimane dalla fine del mercato

La Juventus lavora sul presente, ma anche e soprattutto sul futuro. A due settimane dalla fine del mercato invernale, che chiuderà i battenti il prossimo 2 febbraio, i bianconeri sono attivi soprattutto sul profilo di un centravanti. Utile nell’immediato, ma destinato soprattutto a prendere il posto di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, attualmente ai box, può firmare con qualsiasi club un pre-contratto da luglio in poi. Molte indiscrezioni sul Milan, pochissime su un eventuale futuro ancora alla Juve.

In questo senso, il nome in pole position resta quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace il cui indice di gradimento in quel di Torino è al picco. Continuano i confronti con il club inglese per sbloccare l’affare: c’è il sì del giocatore, manca quello della società, e l’offerta bianconera parte da un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro, con diritto di riscatto appena sopra i 30. Le alternative restano Youssef En-Nesyri, su cui c’è però il Napoli, e sempre defilato anche Joshua Zirkzee, seguito da tempo dalla Roma.

Negli altri settori del campo, non sono scontati movimenti. Il viaggio spagnolo del ds Ottolini ha portato al sì di Oscar Mingueza, ma è molto difficile che il Celta Vigo dia il proprio sì a gennaio. In uscita è peraltro al momento bloccato Joao Mario. In ghiaccio anche l’ipotesi di un ritorno torinese di Federico Chiesa: la richiesta del Liverpool, che non ha mai aperto a condizioni diverse da un titolo definitivo, ha freddato l’interesse bianconero, e Luciano Spalletti - che ha pubblicamente bloccato la cessione di Adzic, “per me non si tocca” - ha spiegato di non volere un vice Yildiz che metta pressione al 10 turco.