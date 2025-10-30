Juventus-Udinese 3-1, Okoye: "Non siamo contenti ma abbiamo giocato una buona partita"

Dopo la sconfitta dell'Allianz Stadium ha parlato Maduka Okoye, portiere dell'Udinese. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale dei friulani:

"Abbiamo fatto una bella partita tutti insieme, contro la Juventus è sempre difficile. Non siamo contenti, ma sappiamo di aver giocato una buona partita, ci prendiamo quanto fatto di buono per la prossima gara"

"Abbiamo fatto dei passi avanti tutti insieme in questa stagione e questo è il risultato del lavoro. Il mister è ambizioso e noi vogliamo sempre di più".

"Sono stato fuori per un po' ed è sempre difficile stare senza calcio, ma gli allenatori dei portieri e i ragazzi mi hanno sempre aiutato. Mi sento bene, sono felice, voglio crescere e imparo ogni giorno".