Udinese, Runjaic: "Okoye è sempre stato il nostro numero 1. Ha avuto tempo per riflettere"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa della prossima gara dell'Udinese, impegnata allo Zini contro la Cremonese lunedì 20 ottobre. Questo quanto raccolto da TuttoUdinese.it:

Come ha ritrovato la squadra e quanta voglia c'è di ritrovare la vittoria?

"È sempre positivo quando tornano i giocatori senza infortuni dalle Nazionali, ed è quello che è capitato noi. Siamo stati fortunati. Bayo ha sfruttato queste due settimane per migliorare la condizione e ora è al 100%. Aveva bisogno di ancora un po' di tempo per completare il suo recupero. Abbiamo lavorato in maniera intensa, la squadra è motivata. Contro la Cremonese vogliamo giocare bene per portare a casa punti. Loro sono compatti, loro hanno il doppio dell'esperienza rispetto a noi in Serie A. Sarà un campo difficile, affronteremo una squadra strutturata. Sono stati una sorpresa ma noi siamo pronti. Servirà concentrazione se vogliamo fare punti, la mentalità farà la differenza soprattutto nei duelli".

Come sta Okoye?

"Maduka anche se non è stato a disposizione in questo inizio è sempre stato il nostro numero 1. Sono contento che sia di nuovo tra noi, è pronto. Nelle ultime settimane si è allenato come un numero 1 e ha affrontato molto il tempo fermo per riflettere sulla sua vita e su come crescere anche come persona. Penso possa uscire ancora più forte e siamo contenti possa ancora dare il proprio contributo. Quando scenderà in campo sarà la sua prima gara, abbiamo fiducia nelle sue qualità. Anche Sava ha fatto prestazioni solide, quando ha sostituito Maduka. Per lui è stata una grande sfida giocare titolare e gode della mia fiducia. So che migliorerà. È stata un'occasione per lui per crescere".