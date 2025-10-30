Il Catania torna a casa. Ross Pellgria si aggiudica Torre del Grifo per 5,5 milioni
Dopo oltre tre anni Torre del Grifo torna ad essere la casa del Catania. Alle ore 12 di oggi, scrive il Quotidiani di Sicilia nella sua edizione online, è scaduta anche l’ultima deadline fissata dal Tribunale etneo per la presentazione di eventuali offerte migliorative, ma nessuna proposta superiore del 10% rispetto ai 5,5 milioni di euro offerti da Ross Pelligra è pervenuta alla Curatela.
Il presidente del club etneo, dunque, si aggiudica definitivamente la struttura di via Magenta, superando la concorrenza della cordata di imprenditori siciliani dell’Aurora Srl, che aveva preso parte alla gara competitiva conclusa lo scorso 23 ottobre.
Con la procedura ormai chiusa, la società rossazzurra avrà 120 giorni di tempo (circa quattro mesi) per versare i 5,5 milioni di euro necessari a completare l’acquisto. Una volta effettuato il saldo, il club riceverà le chiavi del centro sportivo, sancendo così il ritorno del Catania nella sua storica casa.
Come anticipato in passato dal dg Alessandro Zarbano, la riapertura di Torre del Grifo sarà seguita da una fase di interventi di manutenzione per riportare l’impianto agli standard originari. La priorità andrà ai campi da gioco e alle strutture funzionali all’attività della prima squadra guidata da Domenico Toscano, per garantire al gruppo di lavoro le migliori condizioni possibili.
Solo in un secondo momento si procederà con la riqualificazione delle aree complementari, tra cui SPA, piscine e palestre, attualmente inutilizzate da quasi quattro anni.
Le tempistiche restano ancora da definire, ma l’auspicio della dirigenza rossazzurra è chiaro: riaprire Torre del Grifo entro l’inizio del 2026.
