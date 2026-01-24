Juventus verso il Napoli: Spalletti cura i dettagli, En-Nesyri più vicino

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45
Camillo Demichelis

La Juventus ieri è tornata in campo alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Napoli. Un allenamento mirato, nel quale Luciano Spalletti ha posto grande attenzione ai dettagli tattici. Il tecnico bianconero vuole arrivare alla partita con ogni meccanismo oliato. La seduta è stata intensa soprattutto sul piano tattico, con prove di assetto e situazioni di gioco. Spalletti ha seguito da vicino ogni fase del lavoro, dialogando spesso con i suoi uomini. L’obiettivo è farsi trovare pronti contro un avversario di alto livello. Weston McKennie, però, ha lavorato a parte, svolgendo una seduta di scarico programmata. Lo staff non è però preoccupato per le sue condizioni, tant’è che l’americano sarà regolarmente a disposizione per la gara di domenica. La gestione è stata puramente precauzionale dopo gli ultimi impegni ravvicinati. Nella giornata di oggi, inoltre, non si terrà la conferenza stampa di Spalletti, che è stata ufficialmente annullata.

Le ultime novità sulla trattativa per En-Nesyri.
Sul fronte mercato, continua a tenere banco la trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Il club bianconero sta lavorando con decisione per chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La dirigenza considera il profilo dell’attaccante marocchino ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il direttore sportivo Ottolini, negli ultimi giorni, è stato Istanbul e durante il suo viaggio ha portato avanti contatti continui con la dirigenza turca. Il dialogo tra i club è costante e improntato alla collaborazione. Le parti hanno raggiunto un accordo di massima per l’attaccante marocchino. L’intesa riguarda sia la valutazione del cartellino che la formula di trasferimento. Restano però ancora alcuni dettagli da limare soprattutto lato En-Nesyri. Si tratta di aspetti legati all’ingaggio e alla durata dell’accordo. La Juventus continua a trattare senza sosta. Dagli ambienti bianconeri filtra fiducia. Il clima resta positivo e l’ottimismo per l’arrivo di En-Nesyri è concreto.

Conceicao verso una maglia da titolare.
Guardando al campo, invece, Luciano Spalletti ha pochi dubbi di formazione. L’idea è quella di dare continuità all’undici visto contro il Benfica. Le risposte arrivate in Champions hanno convinto lo staff tecnico. Per questo non sono attesi stravolgimenti. L’unica vera novità dovrebbe riguardare la trequarti. Francisco Conceicao è pronto a partire dal primo minuto. Il portoghese ha cambiato il volto della gara contro i lusitani. Spalletti vuole sfruttare le sue caratteristiche e Conceicao agirà probabilmente al posto di Miretti. Insieme a lui ci saranno McKennie e Yildiz. In attacco si va verso la conferma di David. Il canadese è al momento favorito su Openda.

