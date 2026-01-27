Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
La Juventus è vicinissima al rinnovo di Kenan Yildiz. Lo scrive oggi Tuttosport che spiega come negli ultimi giorni la famiglia del talento turco classe 2005 ha incontrato a più riprese la dirigenza trovando di fatto una quadra su diversi aspetti cruciali del nuovo accordo, con la benedizione anche del tecnico Luciano Spalletti.
Il punto di partenza è stato il progetto futuro della Juventus, su cui la famiglia Yildiz ha ricevuto rassicurazioni da Damien Comolli. Quindi l'aspetto salariale: con il rinnovo, a partire dal prossimo giugno, il 10 turco andrà a guadagnare 6 milioni di euro netti a stagione, poco più di Jonathan David. Con l'addio di Dusan Vlahovic, quindi, Yildiz diventerà il giocatore più pagato della rosa bianconera.
Quello che resta da definire è il bonus alla firma richiesto dalla famiglia, con John Elkann che comunque ha dato il via libera per la formalizzazione di un accordo che legherà Yildiz alla Juventus fino al giugno del 2031, scacciando così anche i fantasmi delle big europee che stavano iniziando a muoversi per lui, a cominciare dal Real Madrid. Quando arriverà la firma? Presto, secondo il quotidiano: una volta che chiuderà la sessione di calciomercato invernale e comunque entro il mese di febbraio.
