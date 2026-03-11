Kenan Yildiz è il giocatore di maggior valore in Serie A. Dribbling e occasioni: solo Yamal meglio

Kenan Yildiz è, secondo gli ultimi aggiornamenti del CIES, il giocatore con il valore di mercato più alto della Serie A. L’osservatorio calcistico svizzero stima infatti il gioiello turco della Juventus 132,7 milioni di euro. Più di Lautaro Martinez (101,8), capitano dell’Inter che si deve accontentare del secondo posto.

Una valutazione giustificata dal rendimento del numero 10 bianconero. Come evidenziato da Opta, infatti, soltanto due calciatori nei cinque grandi campionati europei contano almeno 65 dribbling riusciti e almeno 50 occasioni da gol create per i compagni di squadra. Uno dei due è appunto Yildiz, con 66 dribbling e 59 chance create per i compagni.

L’altro, per la cronaca, è Lamine Yamal, fenomeno del Barcellona che ha concluso 115 dribbling e creato 62 occasioni per i compagni in blraugrana.