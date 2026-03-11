Tutti ai piedi di Olise: è l'ala più prolifica d'Europa. Il migliore di Serie A fuori dalla Top 10

Michael Olise è una delle stelle del Bayern Monaco. Arrivato dal Crystal Palace nell'estate del 2024 per 53 milioni, il francese dopo un'ottima prima stagione in Baviera si sta ripetendo e già in una statistica, quella degli assist, sta facendo meglio. I numeri fanno impressione, nel dettaglio:

STAGIONE 2024/25



Bundesliga: 34 presenze, 12 reti e 18 assist

Champions League: 14 presenze, 5 reti e 2 assist

Coppa di Germania: 2 presenze

Mondiale per Club: 5 presenze, 3 reti e 2 assist

Totale: 55 presenze, 20 reti e 23 assist

STAGIONE 2025/26 (IN CORSO)

Bundesliga: 23 presenze, 10 reti e 18 assist

Champions League: 9 presenze, 3 reti e 6 assist

Coppa di Germania: 4 presenze, 2 reti e 2 assist

Supercoppa di Germania: 1 presenza

Totale: 37 presenze, 15 reti e 26 assist

Due reti nel mercoledì di Champions contro l'Atalanta, Olise è l'ala più prolifica d'Europa: se prendiamo in considerazione i cinque migliori tornei d'Europa ed estendiamo le statistiche a tutte le competizioni, nessuno è come il francese. Questa è la Top 10:

1. Michael Olise (Bayern Monaco) 41 (15 gol + 26 assist)

2. Luis Diaz (Bayern Monaco) 37 (20 gol + 17 assist)

3. Lamine Yamal (Barcellona) 35 (20 gol + 15 assist)

4. Mason Greenwood (Marsiglia) 33 (25 gol + 8 assist)

5. Vinicius Junior (Real Madrid) 24 (13 gol + 11 assist)

6. Marcus Rashford (Barcellona) 23 (10 gol + 13 assist)

7. Antoine Semenyo (Manchester City) 22 (17 gol + 5 assist)

8. Anthony Gordon (Newcastle) 20 (15 gol + 5 assist)

8. Antony (Betis) 20 (11 gol + 9 assist)

8. Jamie Leweling (Stoccarda) 20 (11 gol + 9 assist)

8. Alvaro Garcia (Rayo Vallecano) 20 (11 gol + 9 assist)

Se vi state chiedendo chi è l'ala di Serie A più prolifica, la risposta è Kenan Yildiz a quota 19 (10 reti + 9 assist). L'ala italiana più prolifica è invece Vincenzo Grifo del Friburgo a 14 (11 reti + 3 assist)