TMW Radio Paganini: "Spalletti, rinnovo ai dettagli. Conte? Ad oggi potrebbe restare"

Il giornalista Paolo Paganini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Che verdetti potrebbe dare il ritorno degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma?

"Credo che il vero obiettivo di Gasperini sia di vincere l'Europa League e quindi al ritorno vedo favoriti i giallorossi. Il Bologna ieri è andato a mille, ma non è più lo stesso che è riuscito ad arrivare in Champions e a vincere la Coppa Italia; dal punto di vista qualitativo i rossoblù sono calati e per questo vedo la Roma favorita per il passaggio del turno".

Per la Roma pare possa finalmente aprirsi la finestra per il nuovo stadio. Che ne pensi?

"È vero che bisogna pensare a fare gli stadi, ma investiamo anche sui giocatori, perché se facciamo queste figure in Europa possiamo anche avere i migliori impianti, ma continueremo ad uscire in malo modo. Spero che la direzione possa essere quella di investire in entrambe le cose. A me per esempio viene in mente quanto fatto a Firenze, dove i tifosi magari avrebbero preferito avere un centro sportivo meno galattico rispetto al Viola Park per avere una rosa migliore".

Sui rinnovi di Vlahovic e Spalletti in casa Juventus che cosa può accadere?

"Per Spalletti siamo ai dettagli, mentre Vlahovic ha ricevuto a lungo la corte del Milan. Per il tecnico certaldino comunque si parla di un biennale, anche se lui accetterebbe pure un annuale con opzione".

Manna invece ha elogiato il lavoro di Conte e ha parlato di futuro.

"Ad oggi ci sono le condizioni affinché Conte resti, al di là della durata del contratto e dei rapporti con De Laurentiis. Ad ogni modo poi bisognerà pianificare la prossima sessione di mercato, dato che a gennaio è stato sconfessato completamente quanto fatto in Estate".