Akinsanmiro: "Giocare nel Pisa una grande esperienza, mi fa davvero crescere"

Ospite della Viareggio Cup, dove ha letto il giuramento dei calciatori, il giovane centrocampista del Pisa Ebenezer Akinsanmiro ha parlato della sua carriera in una breve intervista ai canali social del torneo: “Ho buoni sentimenti e il torneo di Viareggio è stata la prima volta che ho giocato in Europa. Fu una bella esperienza che mi ha fatto provare e mi ha permesso di apprendere saggezza tecnica pur da giovane. Questo torneo mi piace molto, mi ha aiutato a migliorare nel gioco. Sono cresciuto molto, specialmente quest’anno, ma anche grazie al torneo.

Giocare nell’Inter è stata una cosa importante, mi ha dato tanta forza, adesso gioco nel Pisa ed è una grande esperienza, mi fa davvero crescere. Mi viene in mente la prima volta che ho giocato a Viareggio, grazie a questo torneo è dove sono oggi”.