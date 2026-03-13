Napoli, Manna su Conte: "Un'ancora di salvezza. Guardiamo al futuro con serenità"

Nelle sue interviste odierne il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a più riprese anche del lavoro svolto in panchina da Antonio Conte. Queste le parole del dirigente a Sky Sport sull'allenatore:

Cosa significa avere Antonio Conte?

"E' determinante, un'ancora di salvezza. Quest'anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l'annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra".

Pensate anche a scalare posizioni?

"Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo sempre stati primi o secondi, questo dà fiducia. Sarebbe interessante vedere un campionato competitivo per quelle competizioni. Noi in questo momento pensiamo a consolidare la nostra posizione, non a quelle davanti. Vogliamo fare punti per mantenere il margine con quelle che ci stanno dietro. E' necessario averlo".

Questo invece il pensiero dello stesso Manna a SportMediaset:

State progettando già il futuro con Conte?

"E' normale, si pianifica sempre. Ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile. In altre circostanze non saremmo terzi e non avremmo vinto una Supercoppa. Con serenità e tranquillità guardiamo al futuro".