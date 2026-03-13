Fiorentina subito in campo dopo la Conference: anche oggi Kean ha lavorato a parte
Allenamento di scarico nella giornata di oggi per la Fiorentina di Paolo Vanoli dopo il successo per 2-1 contro il Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. I giocatori che sono scesi in campo con buon minutaggio ieri hanno svolto un lavoro leggero, mentre seduta completa per gli altri.
A tre giorni dalla decisiva sfida contro la Cremonese di lunedì sera Moise Kean ha proseguito nel proprio lavoro a parte rispetto al resto del gruppo, con l'attaccante ancora alle prese col problema alla tibia accusato nel match perso contro l'Udinese. Già prima della Conference League il tecnico Vanoli aveva detto di voler recuperare il proprio riferimento offensivo per la gara contro i grigiorossi, ma al momento non esistono certezze assolute, con una nuova valutazione da parte dello staff sanitario gigliato che sarà fatta nella giornata di domani.
