Bari, Longo e i dubbi sul ritiro: "Non ci ho mai creduto, ma stavolta era unica leva per la sterzata"

La pesante sconfitta contro il Pescara, un irreplicabile 4-0, ha fatto sì che il Bari, in vista dello scontro diretto con la Reggiana, andasse in ritiro: il match che si giocherà domani alle ore 15:00 al 'San Nicola' è di vitale importanza per ambedue le formazioni, e "profuma" di scontro diretto per la salvezza.

E la questione legata al ritiro, è stato uno temi trattati dal tecnico biancorosso Moreno Longo nella conferenza stampa odierna che riprendiamo da tuttobari.com: "Dopo la gara contro il Pescara non ho parlato perché la società doveva comunicare l'umore e la decisione del ritiro. Io, proprio al ritiro, Non ci ho mai creduto fortemente come unica leva per sterzare situazioni, ma questo era per trovare giusta concentrazione e approccio: spero sia davvero uno degli elementi che ci permetta di fare una buona partita".