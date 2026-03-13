TMW Udinese, Collavino: "Obiettivo stabilizzarci a sinistra della classifica. Poi, perché no, il sogno europeo"

"Da un punto di vista sportivo, stiamo facendo un percorso di crescita importante". Parla così il dg dell'Udinese, Franco Collavino, presente oggi nella sala stampa del Bluenergy Stadium in occasione della conferenza congiunta con la Regione Friuli Venezia Giulia per il rinnovo della sponsorizzazione "Io Sono Friuli Venezia Giulia" fino al 2029 (qui le dichiarazioni inerenti agli Europei del 2032).

Il dirigente bianconero, come detto, si è brevemente concentrato anche sulla stagione della squadra allenata da mister Runjaic: "Abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla l'anno scorso e lo stesso - possiamo dirlo ormai - vale anche per quest'anno con un finale di campionato però in cui possiamo conquistarci qualche posizione di più. L'obiettivo è stabilizzarci nella parte sinistra della classifica e poi, perché no, provare a inseguire quel sogno europeo".