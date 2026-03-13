La Juventus pensa già al futuro. La Stampa: "Juve, attesa per Senesi"

La Juventus guarda al futuro tra rinnovi e mercato. Come scrive La Stampa, a Torino cresce l’"attesa per Senesi", difensore del Bournemouth individuato come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il centrale argentino rappresenta un’occasione interessante soprattutto perché potrebbe liberarsi a parametro zero, soluzione che il club bianconero vuole sfruttare per rinforzare la rosa.

Il tema mercato sarà al centro del vertice tra Luciano Spalletti e la dirigenza juventina. L’obiettivo del tecnico è chiaro: costruire una squadra in grado di competere per lo scudetto. Per questo motivo l’allenatore avrebbe chiesto 6-7 rinforzi di spessore, con la qualificazione alla Champions League destinata a incidere anche sulla capacità di investimento del club.

Tra i nomi valutati c’è appunto quello di Marcos Senesi, profilo già studiato da Spalletti ai tempi del Napoli. Mancino, forte fisicamente e abile nell’impostazione, il difensore piace molto all’allenatore bianconero. La concorrenza però è ampia: su di lui si sono mossi anche Tottenham, Aston Villa, Barcellona e Borussia Dortmund, pronti a offrire ingaggi più alti.

Nel frattempo la Juventus lavora anche sul fronte interno. Dopo i rinnovi di Kenan Yildiz e Weston McKennie, resta aperta la trattativa per Dusan Vlahovic, mentre la dirigenza continua a pianificare il mercato estivo per dare a Spalletti una squadra più competitiva. Senesi, in quest’ottica, potrebbe rappresentare il primo tassello.