Manna: "Serve un incontro con gli arbitri". È in programma il 23 marzo, ma senza allenatori

"Un incontro coi vertici arbitrali e gli operatori penso sia fondamentale, ci sono troppe cose che non sono coerenti, troppe incertezze”. Nelle interviste rilasciate oggi, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato della necessità di un incontro con i vertici arbitrali per discutere del protocollo VAR.

L’incontro è già in programma, in calendario il prossimo 23 marzo. In mattinata, i dirigenti dei club di Serie A incontreranno il designatore Gianluca Rocchi, per poi dare vita, nel pomeriggio, all’assemblea di Lega Calcio.

Non è frequente che l’incontro avvenga così tardi: è infatti consuetudine svolgere a inizio campionato un summit tra il designatore e gli esponenti dei club (capitani e allenatori), che però in questa stagione non era stato ancora organizzato, soprattutto per le vicende interne all’AIA. Allo stesso tempo, quello del 23 sarà un incontro sui generis: non vi parteciperanno non soltanto i giocatori, ma neppure gli allenatori. In un primo momento la loro presenza era stata prevista, poi diversi club - specie le big - hanno fatto pressione affinché si facesse a meno dei tecnici, in una fase decisiva del campionato.