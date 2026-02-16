TMW
Juventus, walkaround sul campo del Galatasaray: c'è anche David con la squadra
La Juventus è arrivata a Istanbul, dove domani affronterà il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League. I bianconeri hanno svolto il consueto sopralluogo della vigilia sul terreno di gioco del RAMS Park, prendendo confidenza con lo stadio che farà da cornice alla sfida europea.
Con il gruppo era presente anche Jonathan David: l’attaccante canadese ha seguito la squadra nella trasferta, pur non figurando nella lista dei convocati per la gara. Il giocatore ha accusato un fastidio all'inguine e per questo non è stato convocato.
Editoriale di Raimondo De Magistris
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
