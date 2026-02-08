La Juventus ha un attaccante che non tira. Su 34 tentativi, solo uno di David

Il 2-2 di Torino tra la Juventus e Lazio arriva al termine di una clamorosa rimonta bianconera, ma anche di una partita molto sbilanciata a livello di statistiche. Tra tutte quelle elencabili in merito alla gara, impressiona quella relativa al centravanti della squadra di Luciano Spalletti.

La Juventus (fonte SofaScore) ha chiuso la partita con 34 tiri, di cui 9 nello specchio della porta. Di questi, soltanto uno porta la firma di Jonathan David, peraltro fuori dalla porta biancoceleste. L’attaccante canadese non è stato inoltre particolarmente efficace nemmeno in manovra, dato che ha portato a termine appena 17 sui 24 passaggi tentati.

Meglio è riuscito a fare per certi versi Lois Openda, subentrato nel finale di gara: due tiri, di cui comunque nessuno nello specchio della porta difesa da Provedel. Zero passaggi, peraltro, per l’attaccante belga.