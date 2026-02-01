La Juve insegue l'attaccante ma intanto David è sbocciato: 2026 (quasi) perfetto

La Juventus ha trovato il suo attaccante. Non dal mercato, almeno per il momento, ma all'interno della rosa che Spalletti aveva già a disposizione. Il nome, chiaramente, è quello di Jonathan David, andato a segno anche nella gara contro il Parma di questa sera, vinta dai bianconeri per 4-1 al Tardini. Grazie a questa rete il canadese è salito a quota cinque gol in questo campionato, quattro dei quali nelle ultime cinque giornate, che rendono il dato certamente più interessante.

E pensare che il 2026 del numero 30 della Juve era partito malissimo, con il clamoroso errore dal dischetto contro il Lecce che è di fatto costato due punti alla squadra di Spalletti. Ma da quel momento in poi, grazie soprattutto alla fiducia che il tecnico ha continuato a dargli nel momento più complicato, la stagione di David è sbocciata e i numeri non mentono. Gol e assist con il Sassuolo tre giorni dopo la gara contro il Lecce, gol con la Cremonese, gol con il Napoli e gol, appunto, con il Parma.

La trasferta di Cagliari rappresenta l'unico passaggio a vuoto del canadese, che ci può anche stare viste le altre partite, e proprio mentre la dirigenza è stata impegnata nella ricerca di un altro centravanti, che per adesso non ha portato a niente, Jonathan David ha svoltato, forse definitivamente. Adesso serve la conferma, perché nel calcio conta solo e soltanto ciò che farai, ma i segnali sono positivi. Un mese fa sembrava che senza un nuovo acquisto in attacco la Juventus non potesse andare avanti verso i propri obiettivi: oggi le cose sono cambiate, grazie ai gol di David.