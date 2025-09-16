Juventus, Yildiz: "Contento per il mio gol di stasera, abbiamo iniziato bene la stagione"

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 4-4 contro il Borussia Dortmund: "Il mio gol è stato un gesto un po' istintivo, ho visto che c'era lo spazio per calciare e sono contento per aver fatto un gol così bello per la squadra che ho aiutato".

Dal Mondiale per Club sei diventato un leader?

"Mi sentivo già molto bene, abbiamo iniziato bene la stagione e sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio".

Sei stanco dopo una prestazione del genere?

"Sì, un po' sì'."