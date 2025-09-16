Juventus, Yildiz: "Contento per il mio gol di stasera, abbiamo iniziato bene la stagione"
TUTTO mercato WEB
Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 4-4 contro il Borussia Dortmund: "Il mio gol è stato un gesto un po' istintivo, ho visto che c'era lo spazio per calciare e sono contento per aver fatto un gol così bello per la squadra che ho aiutato".
Dal Mondiale per Club sei diventato un leader?
"Mi sentivo già molto bene, abbiamo iniziato bene la stagione e sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio".
Sei stanco dopo una prestazione del genere?
"Sì, un po' sì'."
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Ora in radio
Primo piano
Cristiano Lucarelli: "Modric e Dzeko belle storie. Ma se fanno la differenza a 40 anni c'è un problema"
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile