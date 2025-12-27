Juventus, Yildiz: "Primo tempo non perfetto, nel secondo abbiamo fatto molto meglio"

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta per 2-0 sul Pisa, nella quale ha trovato il suo sesto gol in campionato: "Vittoria importante per noi, abbiamo ancora tre partite da vincere. Oggi è stato molto difficile contro di loro, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene e sono molto contento. Il Pisa è stato bravo, i primi 45 minuti non sono stati perfetti ma la partita dura 90 minuti e il nostro è stato un buon secondo tempo".