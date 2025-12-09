Kairat Almaty-Olympiacos, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Edmilson-El Kaabi
Torna la Champions League e la prima gara ad andare in scena oggi, per l'inizio della sesta giornata di League Phase, sarà quella tra Kairat Almaty e Olympiacos, alle ore 16.30. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Shirobokov, Sokorin, Luis Mata; Glazer, Baibek; Mrynskiy, Ricardinho, Zaria, Edmilson. Allenatore: Rafael Urazbakhtin.
Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Biancone, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Podence, Chiquinho, Gelson Martins; El Kaabi. Allenatore: Jose Luis Mendilibar.
