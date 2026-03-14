Il fortino Maradona e il record nel mirino: Conte e i significati speciali di Napoli-Lecce

Il Diego Armando Maradona continua a essere una garanzia per il Napoli e i numeri certificano la solidità degli azzurri tra le mura amiche. La squadra è imbattuta in casa da 24 partite e l’ultima sconfitta risale all’8 dicembre 2024. In questa stagione sono già 13 le gare interne senza ko e contro il Lecce potrebbe arrivare un risultato che permetterebbe ad Antonio Conte di eguagliare il record di 14 partite casalinghe consecutive senza sconfitte, stabilito da Maurizio Sarri nel campionato 2015-2016. Un dato che racconta la crescita della squadra e il peso di uno stadio diventato, settimana dopo settimana, una vera roccaforte.

La sfida con i salentini, però, non mette in palio soltanto un primato statistico. In caso di vittoria, Conte raggiungerebbe due traguardi importanti della sua carriera in Serie A, toccando quota 600 punti complessivi e 180 successi in panchina. Numeri che confermano il valore del tecnico pugliese e il suo posto tra gli allenatori più vincenti del campionato italiano.

La partita ha anche un significato speciale per Conte, che affronterà il Lecce, la sua città e il club con cui debuttò in Serie A da calciatore. Un incrocio dal forte valore emotivo, reso ancora più particolare dal momento delle due squadre, con il Napoli a caccia di record e il Lecce alle prese con un attacco tra i meno prolifici del torneo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.